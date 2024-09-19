Çorum’un Sungurlu ilçesinde bağlı Aşağı Fındıklı köyünde aylardır iletişim sorunu yaşanıyor.

Yaklaşık 900 kişinin yaşadığı Sungurlu’nun en büyük ikinci köyü olan Aşağıfındıklı köyünde 6 ay önce telefon vericilerinin kaldırılması nedeniyle telefonlar ve internet çekmiyor.

Gazetemizi arayarak şikayetlerini dile getiren köy sakinleri, baz istasyonun bulunduğu tarla sahibi ile Türk Telekom’un kira anlaşmazlığı nedeniyle vericinin kaldırıldığını ve bu yüzden 6-7 aydır iletişim sıkıntısı yaşadıklarını aktardı.

Baz istasyonundan sadece Aşağıfındıklı köyünün değil, Kertme, Gülderesi ve Kaldere köylerinin de faydalandığını bu yüzden 5 köyün mağdur olduğunu dile getiren köy sakinleri, diğer köylere yakın alanlarda sadece bir operatör çektiğini diğer operatörlerde taahhütü olanların başka operatöre geçemediğini, geçenler ise yüksek fiyatlarda ceza ödemek zorunda kaldığını söyledi.

Telefonla görüşebilmek için dağlara, tepelere tırmanmak zorunda kaldıklarını belirten köy sakinleri, durumu milletvekillerine, yetkililere aktarmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını ifade ederek, sorunlarının çözülmesi için yetkililere seslendi.