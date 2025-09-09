Çorum'un Alaca İlçesi'nde “Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi” kapsamında, kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak önemli bir destek daha hayata geçirildi. Proje doğrultusunda temin edilen 11 set sıvat (hayvan sulağı), ilçeye bağlı köylere teslim edildi.

Dağıtım törenine katılan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, projede emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür ederek, yapılan bu desteğin kırsal bölgelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Arslan, “Bu sıvatlar, hem hayvan sağlığının korunması hem de su kaynaklarının daha verimli kullanılması adına oldukça değerli. Köylerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Törene Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, bazı daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.