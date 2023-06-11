Çorum'da iki ayrı noktada 2 kişi başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayanlar hastaneye kaldırılırken, birinin 3 yaşında bir çocuk olduğu öğrenildi.

Çorum'un Ulukavak Mahallesi Eşrefhoca Caddesi'nde Sertan K. (26) başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 

Aynı gün 3 yaşındaki Aybars K. ise Akkent TOKİ Konutları'nın bulunduğu bölgede sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

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Yaralanan Sertan K. ile Aybars K. kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AA