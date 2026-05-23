Çorum'da yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi dairesinden forkliftle çıkarıldı.

EVE GELEN BAKICISI BULDU

62 yaşındaki Mustafa Bülbül, eve gelen bakıcı tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bülbül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZESİ EVDEN FORKLİFTLE ÇIKARILDI

Yaklaşık 250 kilo ağırlığında olduğu öğrenilen Bülbül’ün cenazesi 4. kattaki daireden teleskopik forklift yardımıyla indirildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Çorum'a gönderildi.