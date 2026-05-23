Çorum'da İl Genel Meclisi Özel İdare 2026 yılı Yatırım ve Çalışma Programını görüşmek için olağanüstü toplandı.

Yatırım ve çalışma programı Cumhur İttifakı arasında krize yol açtı.

Olağanüstü toplantı Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti grubunun yatırım ve çalışma programında anlaşamaması nedeniyle yaklaşık 1.5 saat gecikmeli olarak başladı.

1.5 saat geç başlayan toplantı Meclis Başkanı Duran Bıyık'ın kararıyla basına kapalı olarak gerçekleştirilmesi oya sunuldu ve basın toplantıdan çıkarıldı.

Toplantının basına kapatılmasına CHP Grup Başkanvekili Veli Uysal'a tepki gösterdi.

Bunun üzerine AK Parti grubundan bazı isimler de Veli Uysal'a tepki gösterince mecliste tansiyon yükseldi.

Toplantı basına kaplı olarak devam etti.