“Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde; 9 Ocak günü başlayan ve bugün tamamlanan ‘Kahramanlar-40’ operasyonları kapsamında; Çorum’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Kahramanlar-40’ operasyonlarında 70 şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde başlatılan ‘Kahramanlar-40’ operasyonlarının tamamlandığını açıkladı.

Söz konusu operasyonlarda çok sayıda, dekont ile havale kayıtlarının tutulduğu defterler ve dijital materyallerin ele geçirildiğine dikkati çeken Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

“Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde; 9 Ocak günü başlayan ve bugün tamamlanan ‘Kahramanlar-40’ operasyonları kapsamında;

Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli şahıs yakalandı.

Ankara’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 18 şüpheli şahıs yakalandı.

Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Çorum’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Denizli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Hatay’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli şahıs yakalandı.

İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli şahıs yakalandı.

Kayseri’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Kırıkkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Kırşehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Ordu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Uşak’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı. Erzincan’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli şahıs yakalandı.”