Çorum merkeze bağlı Sarmaşa köyü yakınlarında araçlarıyla çamura saplanarak mahsur kalan 2’si çocuk 6 kişilik aile, AFAD ekiplerinin yaklaşık 8 saat süren özverili çalışmasıyla kurtarıldı.

Dün saat 20:05 sularında Sarmaşa Köyü hobi bahçeleri mevkiinde bir aracın yoğun çamur nedeniyle mahsur kaldığı bilgisini alan AFAD ekipleri hemen harekete geçti.

Araç içerisinde bulunan 4 yetişkin ve 2 çocuğun tahliyesi için vakit kaybetmeksizin 3 araç ve 5 personelden oluşan kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Olay yerine zorlukla ulaşan ekipler, bölgenin sarp yapısı ve aşırı çamurlu zemin nedeniyle İl Özel İdaresi’nden iş makinesi desteği talep etti.

Ancak arazi koşullarının elverişsizliği sonucu iş makinelerinin ilerleyememesi üzerine, kurtarma operasyonu yaya olarak devam ettirildi.

Araçtan alınan kişiler yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi ekiplerinin yardımıyla; bir kısmı sedyede, çocuklar ise personellerin sırtında taşınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Gece yarısı boyunca devam eden ve sabaha karşı saat 04:00 sularında başarıyla tamamlanan operasyonda, araçtan kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.