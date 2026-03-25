Sezon başında Konyaspor'dan Çorum FK'ya transfer olan Yusuf Erdoğan kariyer sezonunu yaşıyor.

34 yaşındaki kanat oyuncusu şu ana kadar çıktığı 30 karşılaşmada 4 gol ve 11 asist yaparak 15 gol katkısına ulaştı.

İKİNCİ YARI İLK YARIDAKİ PERFORMANSINDAN UZAK

Sezonun ilk yarısında muhteşem bir performans sergileyen Erdoğan 4 gol 8 asistlik katkı sağlamıştı.

İkinci yarıda istenilen performansı sergileyemeyen ve yedek kulübesine oturtulan Erdoğan, ikinci devrede henüz gol katkı sağlayamazken 3 asist yaptı ve toplam Çorum FK formasıyla 11 asiste ulaştı.

Geçtiğimiz yıl Konyaspor forması ile 3 gol 7 asist ile oynayan Erdoğan, ligin bitimine 6 hafta kala geçen seneki performansını egale etti.

EN SON KASIMPAŞA'DA 13 GOLE KATKI VERMİŞTİ

Kariyerinde 2020-2021 sezonunda Kasımpaşa'da 9 gol 4 asist ve 2024-2025 sezonunda Konyaspor ile 3 gol 9 asistlik performans sergileyen Yusuf 13 gol katkısı yaptığı sezonlar yaşamıştı.



Yusuf Erdoğan Çorum FK formasıyla ligin bitimine 6 maç kalan kariyerinin en fazla skor katkısı yaptığı dönemi yaşıyor.

1 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Erdoğan'ın Çorum FK ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.



