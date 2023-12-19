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Çorum’da jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 900 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak/sahte içki ile mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde, bir ikamette yapılan aramalarda 900 litre fermente içki (şarap) ile 1 adet distilasyon sistemi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alınırken, kaçak/sahte içki ile mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi.