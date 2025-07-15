Nisan ayında Çorum'da beş kasa domatesi yere döken çiftçiye 1 milyon 400 bin ile 17 milyon 200 bin lira arasında ceza uygulanacağı açıklanmıştı. Sakarya'da toptancıya sinirlenerek karpuzları yere atan iki üretici hakkında da benzer cezalar için düğmeye basıldı.

Sakarya’ya bağlı Geyve ilçesinde karpuz üreticileri S.Ç. ve S.E., daha önce anlaşma sağladıkları toptancıya ürünlerini teslim etmek üzere Sakarya merkeze geldi.

Ancak toptancı daha önceden yapılan anlaşmadan vazgeçerek karpuzları almayı reddetti. Bunun üzerine sinirlenen iki üretici, satamadıkları karpuzları yere atarak parçaladı. Üreticiler, yaşanan olay sonrası yaptıkları açıklamada, o anki öfkeyle hareket ettiklerini ve pişman olduklarını belirtti.

17 MİLYON LİRAYAYA KADAR PARA CEZASI

Ticaret Bakanlığı, olayla ilgili 5957 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti Kanunu kapsamında işlem başlatıldığını ve dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu. Üreticiler hakkında kişi başına 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen idari para cezaları değerlendiriliyor. Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Tarım ürünlerinin ziyan edilmesine, kamu vicdanını yaralayan bu tür görüntülerin tekrarına ve piyasa bozucu davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. En ağır idari yaptırımlar uygulanacaktır” ifadeleri yer aldı.

NİSAN AYINDA DA BENZER CEZA ÇORUM'DA UYGULANDI

Nisan ayında ise Çorum'da belediye başkanının sözlerine sinirlenen pazarcı, 10 kasaya yakın domatesi çöpe döktü. Pazarcı hakkında yasal işlem başlatıldı. Pazarcı Gürcan, Z.R ve malların gerçek sahibi . 'Z…' unvanlı hal esnafına, 1 milyon 400 bin ile 17 milyon 200 bin lira arasında ceza uygulanacağı açıklanmıştı.