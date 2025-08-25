Çorum’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 10 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 18 - 25 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1'i 'hırsızlık' ve 1'i 'cinsel suç' olmak üzere 10 şahıs yakalandı.

Göbek atarak ayakkabı çaldılar
Göbek atarak ayakkabı çaldılar
İçeriği Görüntüle

Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın, 3 erkek şahıstan 1’i kadın 2 erkek şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi.1 kadın ve 1 erkek şahsın aranma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Muhabir: Çorum Hakimiyet