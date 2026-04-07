Çorum’a polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 28 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik 30 Mart-6 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 28 şahıs yakalandı.

Çorum’da haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 4 kişi de ekipler tarafından bulundu.