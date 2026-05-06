Uluslararası Sanat Festivali Resim Yarışması’nda Çorum TED Koleji öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.

24-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmada farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle dikkat çeken genç yetenekler, eserlerini İspanya’da sergileme hakkı kazanarak gurur yaşattı.

Uluslararası düzeyde düzenlenen organizasyonda yaklaşık 400 öğrenci, 96 takım halinde yarıştı.

Farklı ülkelerden katılımın olduğu festivalde rekabet üst seviyedeyken, Çorum TED Koleji öğrencileri ortaya koyduğu özgün çalışmalarla jüri tarafından büyük beğeni topladı.

Yarışma boyunca sergilenen eserler, yaratıcılık, teknik beceri ve anlatım gücü açısından değerlendirildi. Öğrenciler, hem bireysel hem de takım kategorilerinde gösterdikleri performansla öne çıkarak önemli dereceler elde etti.

ESERLER İSPANYA’DA SERGİLENECEK

Elde edilen bu derecelerle birlikte öğrencilerin eserleri, uluslararası sanat platformunda yer alarak İspanya’da sergilenecek.

Bu başarı, genç sanatçıların kariyer yolculuğunda önemli bir adım olarak görülüyor.

