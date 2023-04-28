FATİH BATTAR

47. Turizm Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Çorum Doğa Koleji bir ilke imza atarak İngilizce Tiyatro gösterisi sundu.

Hitit’leri İngilizce canlandırdılar

Doğa Koleji öğrencileri tarafından İngilizce olarak “Pankuşta Bir Gün-Puduhepa’nın Gücü” isimli tiyatro gösteri Devlet Tiyatros Salonu’nda sergilendi.

Gösteriye Vali Yardımcıları Tamer Orhan ve Dr. Hakan Kubalı, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Doğa Koleji okul idareci, öğretmen, öğrenci ve velileri ile sanatseverler katıldı.

Gösteriden önce protokol üyeleri ‘Hitit’ temalı tuval çalışmasını inceleyerek Okul Müdürü Fatih Yanılma’dan bilgi aldı.

Program kapsamında bir konuşma yapan Yanılma, “Hitit Medeniyeti Antik çağın en önemli medeniyetleri arasında yer almayı başarmış büyük bir uygarlıktır. Dünyanın ilk yazılı barış anlaşması olan Kadeş barışında mührü bulunan Puduhepa bir Hitit kraliçesidir. Dolayısıyla Çorumun Kültür ve Turizm sahasında daha tanınır olması için böylesi mühim bir ismin tanıtılmasına katkı sunmak için bizde böyle bir gösteri hazırladık.” dedi

Konuşmaların ardından İngilizce altyazılı olarak öğrenciler Hitit medeniyetini canlandırdı. Büyük ilgi gören tiyatro gösterisinde öğrencilerin performansı alkış topladı.