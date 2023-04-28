HALİL ÖZTÜRK

Pazar günü şampiyonluk yolunda evinde kritik Düzcespor maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdüren Çorum FK bu zorlu maçın taktiğini denedi.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki antrenmana sakatlıkları devam eden ve bireysel çalışmalar yapan Fatih Selimhan ile Salih Zafer dışında tüm futbolcular katıldılar.

Bu iki futbolcunun önümüzdeki hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman çabuk kuvvet hareketleri ile devam etti.

Ardından oyun formatında yapılan çalışmada kırmızı siyahlı takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Çalışmanın son bölümünde ise Düzcespor maçının taktiğini çalışan Çorum FK’da Teknik Direktör Tahsin Tam sık sık oyunu durdurarak uyarılarda bulundu. Tam futbolcuulardan doksan dakika tam konsantrasyon istedi.

Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.