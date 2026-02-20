Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Hacıbayram köyünde faaliyet gösteren üretici Ahmet Turan Akpınar’ın işletmesi yapılan teknik incelemeler sonucunda “hastalıklardan ari işletme” kriterlerini sağladı.

. İlçe Müdürü Abdullah İpek tarafından üreticiye Arilik Sertifikası takdim edildi.

Çorum’da hayvancılıkta sağlıklı ve sürdürülebilir üretim hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar somut sonuç vermeye devam ediyor.

Bayat ilçesine bağlı Hacıbayram köyünde faaliyet gösteren üretici Ahmet Turan Akpınar’ın işletmesi, yapılan detaylı denetim ve teknik değerlendirmeler sonucunda “Ari İşletme” şartlarını yerine getirerek önemli bir başarıya imza attı.

Bu belge ile birlikte işletmenin; hayvan sağlığı ve hijyen kriterlerini eksiksiz sağladığı, hastalıklardan ari üretim yaptığı, bölgedeki örnek işletmeler arasında yer aldığı, güvenilir ve sürdürülebilir hayvancılık faaliyetinde bulunduğu resmî olarak kayıt altına alınmış oldu.

Bayat’ta hayvancılıkta verimliliğin artırılması, sağlıklı üretimin yaygınlaştırılması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.