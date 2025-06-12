Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında “Toplum Yararına Program (TYP)” uygulanacak.

Program kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurt ve tesislerde toplam 35 kişi 2 ay süreyle istihdam edilecek.

Program 1 Temmuz'da başlayacak, 31 Ağustos'ta sona erecek.

İşe alınacaklar haftanın 6 günü çalışıp Pazartesi günü tatil yapacak.

BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR

Başvurular; 13 – 17 Haziran 2025 tarih aralığında alınacak olup, katılımcıların tamamı, liste ayrımına tabi tutulmadan, tüm geçerli başvurular içerisinden ikamet durumlarına göre noter tarafından 23 Haziran Pazartesi günü saat 09:30’da Gençlik Spor İl Müdürlüğünde yapılacak kura ile belirlenecektir. Sonuç listeleri, aynı gün İŞKUR İl Müdürlüğü ile yüklenici kurumda ilan edilecektir.

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın 17 Haziran 2025 Salı günü saat 23:59’a kadar ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler àİş arayan à Toplum Yararına ProgramlaràTYP Başvuru” kısmından program numarasını (327280) yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuruda sorun yaşayanlar mesai saatleri içerisinde İl Müdürlüğümüz personelinden başvuru için yardım talep edebilirler.

TYP’lerden 27.09.2017 tarihinden itibaren dokuz (9) ay ve daha fazla süreyle yararlanmış olanlar yönetmelik gereği maksimum faydalanma süresini tamamlamış olup yeni programlara başvuru yapamayacaklardır. TYP’den 9 aydan az faydalanmış olanlar da kalan süreleri kadar faydalanabileceklerdir. İŞKUR’un herhangi bir kurs veya programına (İUP/İEP/TYP) devam eden kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

TYP’lere program süresince Adres Kayıt Sistemine göre (AKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin 1,5 (bir buçuk) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz.

BAŞVURU ŞARTLARI:

18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak,

Başvuru ve başlama tarihinde uzun vadeli sigortalı çalışan olmamak,

Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç)

Emekli ve malul aylığı almamak (İş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir),

Son bir yıl içerisinde yüklenici kurumun veya yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinin 4 numara alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı kanunun ek 5. kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir