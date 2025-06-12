Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim-Bir-Sen ve Genç Memur-Sen tarafından düzenlenen ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ isimli kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül törenine Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Memur Sen İl Başkanı Fatih Okumuş ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından Kur’an-ı kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar; “Bu proje ilim, irfan ve hikmet yolunda çok önemli bir adım atmaktadır. Mutluyum, çünkü Genç Memur-Sen ilim, irfan yolunda başarılı etkinlik, proje ve faaliyetleri desteklemektedir. Bizler Maarif ailesi olarak, irfanın ve hikmetin peşinde olan bilge ve şuurlu nesilleri yetiştirmekle mükellefiz. Gençlerimizin toplumsal meselelere olan duyarlılıklarını arttırmak, gençlerimizin ülkemizin geleceğine; Türkiye'nin yeni yüzyılına mümkün olduğunca daha fazla katkı vermelerini sağlamak için gayret gösteriyoruz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Türkiye'nin ve mazlum coğrafyanın geleceği onların omuzlarında yükselecek gençlerimizi bu doğrultuda yetiştirmek için tüm emeğimizi sarf etmek zorundayız.” dedi

Projenin ilçelerin tamamında, ortaöğretim öğrencileri arasında 100 aşkın öğretmenin rehberliğinde uygulandığını belirten Çağlar; “Genç Memur Sen, Çorum Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürümüz işbirliğinde yapılan bu projede ortaöğretimde eğitim gören öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kompozisyon yazma becerilerini geliştirmek, kültür ve edebiyat alanında irfanla dolu bilge ve şuurlu nesiller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Proje ile 750 kompozisyonun yazılmasında uygulamanın ne kadar isabetli olduğunu göstermektedir.” şeklinde konuştu

Memur Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş, proje ile toplamda 1 milyon öğrenciye ulaşıldığını belirterek; “3 milyon kitap dağıtıldı öğrencilerimize. Çorum’da da bugüne 12 tane kitabı öğrencilerimize ulaştırdık. Proje Çorum’da yaklaşık bin 500 öğrencimize ulaştık. Merkez ve 13 ilçede ortaöğretimde eğitim gören öğrencilerimize ücretsiz bir şekilde ulaştırdık. Proje ile amacımız çocuklarımızın sadece kitap okuması değil, aynı zamanda okuduğu kitabı tahlil etmesi ve yazı yazmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şehit Erol Olçok Anadolu imam Hatip Lisesi Musiki Proje Okulu müzik dinletisi sundu.

Programın sonunda kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Yarışmada birinci 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencisi Sezer Çatalbaş ve Şehit Osman Arslan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Birol birinci olurken, ödüllerini Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan takdim etti.

Yarışmada ikinciliği Şehit Osman Arslan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Birol, Bahçelievler Anadolu Lisesi öğrencisi Irmak Boyener, üçüncülüğü Şehit Osman Arslan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Reyyan Kaya ve Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencisi Betül Uygun, dördüncülüğü Şehit Osman Arslan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zümra Durmuş ve Bahçelievler Anadolu Lisesi öğrencisi Belinay Türksal, mansiyon ödülünü ise Çiğdem Yılmaz, Hüseyin Yiğit Gülcan elde etti.