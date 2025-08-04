Çorum'da huzur operasyonu
Çorum'da huzur operasyonu
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Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 28 Temmuz - 4 Ağustos'ta çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında, kasten öldürme, dolandırıcılık, gasp, cinsel suçlar ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, hakkında kayıp ihbarı yapılan 6 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.

Muhabir: Anadolu Ajansı