Çorum’da sulama ve boru sanayisinin öncü firmalarından Çağlayan Plastik Boru tarafından geliştirilen yeni nesil portatif mini sera ile çiftçilerin ürünleri artık heba olmayacak.

Çağlayan Plastik Boru Sanayi 1 yıl önce geliştirdiği yeni nesil mini portatif sera ile çiftçilerin ürünleri doğal afetlerden zarar görmeyecek ve geliştirilen ürün sayesinde daha fazla kazanç sağlayacak.

TÜRKİYE’DE İLK, ÜRETİCİDEN BİRİNCİ EL

Türkiye’de benzeri olmayan sistemin üretimini tamamen kendi fabrikalarında yaptıklarını belirten Çağlayan Plastik Boru Sahibi Muharrem Çorumlu, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan sistemin hem ürünün erken yetişmesine katkı sağladığını hem de ürünleri dış hava koşullarından etkilenmeden güvenli bir şekilde yetişmesine imkan sağladığını ifade etti.

ARTIK HER ÜRÜN HER MEVSİM YETİŞTİRİLEBİLECEK

UV katkılı, şeffaf ve orijinal hammadde kullanılarak üretilen portatif sera ile ister dağda ister ovada istenilen her ürün her mevsim yetiştirilebilecek.

Çağlayan Plastik Boru tarafından üretilen sera sayesinde erken sebzecilik imkanı sağlanıyor ve bu sayede hem çiftçiler hem de seracılar daha fazla ekonomik kazanç sağlıyor.

DOĞAL AFETLERDEN ÜRÜNLER ZARAR GÖRMÜYOR

Portatif sera ile eksi 5°C'ye kadar ürünlerin muhafaza edilebileceğini aktaran Çorumlu; “Sera içerisinde %40'a kadar nem oluşturarak sulamada katkı sağlar. Nohut büyüklüğünde dolu yağışına karşı koruma sağlar. Üzerindeki aç-kapa havalandırma delikleri sayesinde ürün çeşidine göre havalandırma yapılmasına olanak tanır. Üst kısmındaki kanallar sayesinde, ilaçlama, gübreleme ve yapraktan sulama gibi işlemler serayı kaldırmadan yapılabilir.” dedi

İHRACAT İÇİN DAHA FAZLA ÜRÜN YETİŞTİRME OLANAĞI

Yeni nesil portatif seranın erken üretime katkı sağladığını anlatan Çorumlu; “Geliştirdiğimi ürün sayesinde ürünler doğal afetlerden korunur. Yıl boyunca dört mevsim birden fazla ürün yetiştirmeye olanak tanır. Özellikle yer domatesi, çilek, karpuz, kıvırcık, soğan, patates, biber gibi ürünlerin yetiştirilmesinde faydalıdır. Çiçek yetiştiriciliği ve fidancılıkta katkı sağlar. Sera sayesinde yerel üretim artırılır ve dışa bağımlılık azalır. Yüksek verim ve kalite sayesinde ihracat için daha fazla ürün yetiştirme olanağı sağlar.” ifadelerini kullandı

Çorumlu, geliştirdikleri ürünü yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da birçok ülkeye tanıtma fırsatı bulduklarını ve katıldıkları fuarlarda dünya genelinden yoğun ilgi ve taleple karşılaştıklarını belirtti. “Sadece Çorum’da değil, Türkiye genelinde üreticilere büyük fayda sağlayacak bu ürün artık dünya çiftçilerinin de ilgisini çekiyor.” dedi.

Portatif seranın daha sağlıklı ürünler ve yüksek verim sağladığını dile getiren Çorumlu, ürün hakkında şu bilgileri verdi;

“Otomatik havalandırma ve sulama ile iş gücü ve zaman kaybı azalır. Enerji verimliliği ve afet koruması sayesinde üreticiye maliyet avantajı sunar. Kanallar sayesinde gübreleme, sulama ve ilaçlama işlemleri kolaylaşır. Yıl boyunca farklı ürünler yetiştirilerek gelir artışı sağlanır. Doğal afetler ve zararlılara karşı ürünleri koruyarak zarar riskini azaltır.”

20 yıldır Çorum’da sulama ve boru sanayi sektöründe hizmet verdiklerini dile getiren Çorumlu, ‘Çiftçilerimizin karı bizi karımızdır’ diyerek çıktıkları bu yolda yağmurlama boruları, damlama boruları, fıskiyeler vb ürünlerle çiftçilerin hizmetinde olduklarını sözlerine ekledi.

Çorumlu portatif sera ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyen herkesi Mimar Sinan Mahallesi İnönü Caddesi numara 173 (Yeni Vergi Dairesi karşısı) adresindeki Çağlayan Plastik Boru’ya davet etti.