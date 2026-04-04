Türkiye'de Çorum'da dahil 400'ün üzerine şubesi olan ve yeme-içme sektöründe bulunan Ekleristan iflas etti.

Bursa 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, Ekleristan Gıda, Cevizden Gıda ve Snowland Taşımacılık'ın konkordato taleplerini ayrı ayrı reddederek üç şirketin 1 Nisan 2026 saat 15:02 itibarıyla iflaslarına, iflas tasfiyesinin her üç şirket bakımından basit tasfiye olarak uygulanmasına, iflasın gecikmeksizin Bursa İflas Müdürlüğü'ne bildirilmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca iflas avanslarının ilgili iflas müdürlüklerine aktarılmasına, Konkordato Komiseri Nesrin Beşe'nin görevinin sonlandırılmasına, davacılara verilen mühlete ilişkin tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi.

61 İLDE 400 ŞUBEYLE YÜKSELMİŞTİ

2020 yılında Bursa merkezli olarak kurulan Ekleristan, ekler, makaron ve dondurma konseptiyle sadece 6 yıl içinde Türkiye’nin 61 ilinde 400’ün üzerinde şubeye ulaşarak agresif bir büyüme sergilemişti.