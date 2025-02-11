Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DAEŞ terör örgütüne yönelik yapılan planlı operasyonda 5 örgüt üyesi yakalanarak, gözaltına alındı.

Örgüt üyelerinin ikametlerinde yapılan aramalarda elde edilen birçok dijital materyal ve dokümanlara el konulurken, 4 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Bir şüpheli şahsın ise Adli Kontrol Tedbiri kapsamında serbest bırakıldığı bildirildi.