Yeşilay Çorum Şubesince doğa yürüyüşü ve doğada yaşam becerileri eğitimi düzenlendi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik Bilim Kurulu Üyesi ve Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yetkin Utku Kamuk öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinlikle sağlıklı yaşam bilincine dikkat çekilmesi hedeflendi.

Açıklamada, etkinliğe yoğun katılım sağlandığı, birlik, dayanışma ve toplumsal farkındalığın pekiştiği belirtildi. Katılımcıların doğayla iç içe vakit geçirdiği vurgulandı.

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, düzenli fiziksel aktivitenin bağımlılıklardan uzak durmada ve yaşam kalitesini artırmada büyük rol oynadığını ifade etti.