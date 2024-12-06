Emekliler, Çorum’da Birleşik Emekliler Sendikası öncülüğünde kitlesel basın açıklaması yapacak.

Emekliler, ülke genelinde eş zamanlı olarak alanlara çıkıyor.

Çorum’da kısa bir süre önce kurulan ve örgütlenme çalışmalarını sürdüren Birleşik Emekliler Sendikası, 7 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 14.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda “Geçinemiyoruz” başlıklı kitlesel basın açıklaması yapacak.

Birleşik Emekliler Sendikası Çorum Temsilcisi Sefa Batak, açıklamaya tüm emeklileri, sivil toplum kuruluşlarını, siyasi partileri ve Çorum halkını davet etti.

Sefa Batak, emeklilerin sorunlarını ve taleplerini Kadeş Barış Meydanı’nda gündeme getireceklerini bildirdi.