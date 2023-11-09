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Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Çorum genelinde Kamu Sağlığının ve Ahlakının Korunması-Fuhuşun ve Sağlıksız Ortamlarda Cinsel İlişkinin Önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda “Fuhuşa teşvik aracılık veya zorlama” suçu işledikleri tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edildi.