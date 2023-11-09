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Ahlatcı Çorum FK’da zorlu Kocaelispor maçı öncesinde sakatlıklar can sıkıyor.

Kırmızı Siyahlı takımda sakatlıkları devam eden Berkay Can ve Sadık Arda pazar günki maçta yine forma giyemeyecek.

İki maçtır forma giyemeyen Thomas takımla çalışmalara başladı.

Kırmızı siyahlı takımın Keçiörengücü maçından sonra sakatlıkları nedeni ile hafta başından bu yana antrenmanlara katılayan Erkan Kaş, Gökhan Karadeniz ve Atakan Cangöz’ün tedavi süreçleri böyle devam ediyor.

Bu üç futbolcunun pazar günü kadroda olup olmayacakları bugün yapılacak son kontrollerden sonra belli olacak.