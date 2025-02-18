Çorum’da geçtiğimiz yıl 36 kişi silahlı şiddet olayı sonucu hayatını kaybetti.

Umut Vakfı’nın 2024 yılı silahlı şiddet raporuna göre, Çorum’da Türkiye’de silahlı şiddet eylemlerinin en yoğun olduğu iller arasında yer alıyor.

Çorum’da geçtiğimiz yıl 103 silahlı şiddet olayının 36’sı ölümle sonuçlanırken, 106 kişi ise yaralandı.

ÇORUM OLAYLARDA 11.SIRADA

Çorum silahlı şiddet olaylarında Türkiye’de 11.sırada yer alırken, en çok silahlı şiddet olaylarının yaşandığı il ise İstanbul oldu. İstanbul’u Şanlıurfa, Sakarya, İzmir ve Samsun izledi.

Türkiye genelinde ise 3 bin 801 olayda 2 bin 370 insan öldürüldü ve 3 bin 829 kişi ise yaralandı.

3 bin 801 silahlı şiddet olayının 3 bin 194’ünde ateşli silahlar, 607’sinde çoğunluğu bıçak olmak üzere kesici aletler kullanıldı.

Bireysel silahlanma ve bireysel şiddete karşı mücadele eden Umut Vakfı’nın “2024 Yılı Silahlı Şiddet Haritası” yayınlandı. Raporda, Türkiye genelindeki 3 bin 801 silahlı şiddet haberinin basına yansıdığı belirtildi. Bu olaylarda 2 bin 370 kişi öldürüldü, 3 bin 829 kişi yaralandı. 3 bin 801 silahlı şiddetin 3 bin 194’ünde ateşli silahların kullanıldığı, 607’sinde ise çoğunluğu bıçak olmak üzere kesici aletler kullanıldığı ifade edildi.

Son 11 yılda basına toplam 737 bin 998 olayın yansıdığı belirtilerek, “Bu 37 bin 998 olayda 23 bin 804 kişi öldürülürken, 35 bin 36 kişi de yaralanmış bulunuyor” denildi.

KARADENİZ’DE SAMSUN VE ÇORUM BAŞI ÇEKİYOR

Karadeniz bölgesinde, geçen yıl 188 olayın basına yansıdığı, Samsun’un bu yıl da en fazla silahlı şiddet olayının yaşandığı şehir olduğu ifade edildi.

Raporda, ''Ancak kentte şiddet olaylarının sayısında bu yıl önemli bir düşüş görülüyor. Keza bazı illerde de olay sayılarında düşüşler dikkat çekerken bazılarında yükselişler kaydediliyor.

Bölgede; ilk belirlemelere göre 51 ölüm ve 137 yaralamanın yaşandığı Samsun’da 143 olay meydana gelirken onu sırasıyla; 103 olayla Çorum, 34 olayla Trabzon, 33’er olayla Zonguldak ve Düzce, 31 olayla Kastamonu, 19 olayla Rize, 18 olayla Tokat, 17 olayla Ordu, 16 olayla Giresun, 13 olayla Sinop, 10 olayla Karabük, 9 olayla Bolu, 6’şar olayla Gümüşhane, Artvin, Bartın, 2 olayla Amasya, 1 olayla Bayburt izliyor” ifadeleri kullanıldı.