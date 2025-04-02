Çorum'un Ortaköy ilçesinde 16 yaşındaki genç kızı silahla vuran genç, kısa süre sonra silahla yaralanmış halde bulundu.

Alınan bilgiye göre B.Y.(22) ilçe merkezinde henüz bilinmeyen nedenle M.S.K.'yı yüzünden silahla vurarak 19 AFA 587 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçtı.

B.Y., kaçtıktan kısa süre sonra ilçeye bağlı İncesu kanyonu civarında silahla vurulmuş halde bulundu.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak müdahaleye alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.