Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olay yerinden kaçtıktan sonra bir çocuk parkında bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Çoraklık 13. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine U.E.A. (17) ve A.H. (18) vücutlarına aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağllık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan U.E.A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.