Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamesini tamamladı ve yayımladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerinin yayımlandığını açıkladı.

Atama kararıyla birlikte Çorum’da atama kararı verilen hakimlerin yeni görevleri şu şekilde oluştu:

Çorum 3.İş Mahkemesi Hakimi Hüseyin Aktaş 1/2 › Çorum Hâkimliği 4.İş Mahkemesi hakimliğine

Çorum 3.İş Mahkemesi Hakimi Tolga Kağan Ceylan 1/2 › Çorum Hâkimliği 3.İş Mahkemesi hakimliğine

Alaca Hâkimi Alperen Çağlıyan AH+SCH › Alaca Hâkimliği AH 1/2+SCH

ÇORUM'A ATAMASI YAPILAN YENİ HAKİM VE SAVCILAR

Sinan Ergüden (Konya Cumhuriyet Savcısı) › Çorum Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILAR

Emrah Güldü (Çorum Hakimi Genel) › Samsun Hâkimliği 5.İş hakimliğine

Mehmet Hanifi Yıldırım (Çorum Cumhuriyet Savcısı) › Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı

İsmail Dilekçi (Alaca Cumhuriyet Savcısı) › Doğubayazıt Hâkimliği 1.ACM Üyeliğine

