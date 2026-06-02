Petrol fiyatlarındaki müzakere krizi ile yaşanan artış indirimin ömrünü 24 saat ile sınırladı. Bu gece yarısı hem benzin hem de motorine zam bekleniyor. Zam miktarı eşel mobil sistemi devreye gireceği için pompaya şu şekilde yansıyacak:

BENZİN: 1 lira 88 kuruş olarak hesaplanan maliyet artışının, eşel mobil sistemi devreye alınarak pompaya 47 kuruş zam olarak yansıması bekleniyor.

MOTORİN: 3 lira 93 kuruş olarak hesaplanan artışın ise pompaya 98 kuruş olarak yansıyacağı öngörülüyor.