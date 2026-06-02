Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, İl Özel İdaresi’nin böyle bir çalışma temposuyla Çorum’un, kırsal alanın ve köylerin sorunlarını çözemeyeceğini savundu.

CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısında yaptığı konuşmada Çorum’daki köy yolları, İl Özel İdaresi’nin bütçe imkanları ve yol bakım çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son 10 yılda yıllık ortalama 100 kilometre yol yapıldığını belirten Ümit Er, Çorum’un toplam 5 bin kilometrelik yol ağına sahip olduğunu hatırlattı.

Bu yolların yaklaşık 1.800 kilometresinin hiç asfalt görmediğini vurgulayan Er, mevcut çalışma temposuyla Çorum’un altyapı sorunlarının çözülemeyeceğini iddia etti.

Er, “Yıllık ortalama 100 kilometre yol yaparsak, ben bugünkü yönetimin Çorum’un sorunlarını bu hızla çözemeyeceğini iddia ediyorum” dedi.

“PLANLANAN YATIRIMLAR HAYATA GEÇİRİLEMİYOR”

Sorunun temelinde mali kaynak yetersizliğinin bulunduğunu dile getiren Er, İl Özel İdarelerine ayrılan payların yıllar içerisinde önemli ölçüde düştüğünü söyledi.

Vergi gelirlerinden bugün yaklaşık yüzde 0,5 oranında pay aldıklarını belirten Er, bu oranın 2012 öncesinde yüzde 1,5, daha önceki yıllarda ise yaklaşık yüzde 2 seviyelerinde olduğunu ifade etti.

Mevcut bütçe ile Çorum’un tüm sorunlarının çözülmesinin mümkün olmadığını kaydeden Er, eldeki imkanlarla öncelik sıralaması yapıldığını ancak planlanan birçok yatırımın da hayata geçirilemediğini söyledi.

“İLK DÖRT AY YAMA EKİBİMİZ YOK”

Konuşmasında yol bakım çalışmalarına da değinen Er, özellikle yama ekiplerinin çalışma sistemiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

İl Özel İdaresi’nde ilk dört ay boyunca aktif yama ekibi bulunmadığını söyleyen Er, yama ekiplerinin beşinci aydan itibaren İŞKUR üzerinden alınan mevsimlik personellerle oluşturulduğunu belirtti.

Yollarda oluşan küçük bozulmaların zamanında müdahale edilmediğinde daha büyük maliyetlere yol açtığını ifade eden Er, “Küçük bir yama açılır, içerisine su dolar. Orayı zamanında kapatırsanız sorunun büyümesini önlersiniz. Ancak bekletildiğinde çok daha büyük bir problem ortaya çıkar” diye konuştu.

“YAĞMURDA DA YAMA YAPMAK MÜMKÜNDÜR”

Yağışlı havalarda yol bakım çalışması yapılamayacağı yönündeki görüşlere de katılmadığını belirten Er, teknik yöntemlerle yağmur altında da yama yapılabileceğini söyledi.

Bu tür çalışmalarda asfalt yerine emülsiyon gibi özel malzemelerin kullanılabileceğini ifade eden Er, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için erken müdahalenin önemine dikkat çekti.

Konuyla ilgili görüşlerinin teknik verilere dayandığını vurgulayan Er, İl Özel İdaresi’nin teknik personelleriyle de bu konuda her türlü değerlendirmeyi yapmaya hazır olduğunu belirterek, yağışlı havalarda da yama yapılmasının teknik olarak mümkün olduğunu savundu.