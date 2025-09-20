Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 7.haftasında 23 Eylül Salı günü saat 20:00'da evinde Antalya ekibi Serikspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıktı.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamaya göre bugün pasolig üzerinden satışa çıkarılacak olan biletler kale arkaları ve maraton tribününde 5 liradan satılacak.

Kapalı sağ ve sol 300 liradan, VİP A,B,E 1000 liradan, VİP C ise 2 bin liradan satışa sunuldu. Misafir takım ise 6.5 liradan bilet alabilecek.

Bu arada Arca Çorum FK - İmaj Altyapı Van Spor FK müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle; Doğu Tribün D4 - D5 bloklarda yer alan seyircilerin Passo Taraftar Kartları bloke edildiği belirtildi ve "Bu seyirciler bir sonraki ev sahibi kulüp olduğumuz müsabakaya giriş yapamayacak ve bu maç için bilet alamayacaktır." denildi