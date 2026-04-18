Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Alaca Eğitim Vakfı işbirliğinde düzenlenen "3. Uluslararası Türkistan’dan Anadolu’ya İrfan Geleneği: Hüseyin Gazi Sempozyumu" başladı. 2 gün devam edecek sempozyum, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılış oturumuyla başladı.

Anadolu irfan geleneğinin izlerini ortaya koymanın hedeflendiği sempozyuma 7 farklı ülkeden 50 akademisyen ve araştırmacı katkı sunuyor.



"Önemli bir mirasın sorumluluğunu taşıyoruz"

Sempozyumun açılış programında konuşan Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, "Anadolu yüzyıllardır iyiliğin, merhametin, ilmin, irfanın, şefkatin en baş coğrafyası olmuştur. Bunların mimarları da Türkistan’dan gelen Hüseyin Gazi gibi erenler olmuştur. Bugün yaşadığımız coğrafyada özellikle son dönemlerde, belki dünyada yaşanan bu olaylar onların öğretilerin, söylemlerine ne kadar ihtiyacımız olduğunu, o söylemleri dört elle sarılıp hayatımıza katmamız gerektiğini ortaya koymuştur. Anadolu’nun İslamlaşmasında, Türk-İslam geleneğinin kökleşmesinden ve bunların nesillere aktarılmasında erenlerin katkısı çok büyük olmuştur. Onu da yaşatacak olanlar bu coğrafyada yaşayanlar olarak bizleriz. Bu anlamda önemli bir mirasın sorumluluğunu taşıyoruz" dedi.



"Bu sempozyumu başından sonuna kada çok değerli buluyoruz"

Rektör Prof. Pr. Ali Osman Öztürk, sempozyumun önemine dikkat çekerek, "Anadolu insanının fedakarlığı, kadirşinaslığı, Anadolu insanının her yönüyle insanlığı kucaklayan balkış açısıyla bütünleyen Anadolu irfan geleneğini ortaya koyan bir sempozyum olması nedeniyle Hüseyin Gazi ve Battal Gazi’nin Kütahya’dan Sivas’a kadar Anadolu’da bırakmış olduğu etkiyi tasavvur etmeye çalışıyoruz. Bizim anlamaya çalıştığımız o etkiyi sempozyum boyunca 7 farklı ülkeden 29 kurum ve 50 katılımcıyla yapılan sempozyumda verilecek her bir bilgi bizi farklı bir mecraya taşıyacak. Her bir katılımcı, tebliğ sunucusuna, özellikle yurt dışından bilgi ve birikimlerini paylaşmak için aramıza katılan misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bu sempozyumu başından sonuna kadar, diğer sempozyumlar gibi çok değerli buluyoruz" diye konuştu.

Çorum'un Alaca ilçesinde yer alan Hüseyin Gazi Külliyesi’yle ilgili çalışma grubu oluşturulması teklifinde bulunan Öztürk, "Önümüzdeki yıllarda oranın sadece kültür hazinesine kazandırılmış bir alan olarak değil, gençlerimizin, geleceğimizin ve Anadolu irfanının somut bir göstergesi, kalıntısını ziyaret edilebilir, anlaşılabilir bir yapı olarak yeniden ihya edilmesi için sempozyum sonunda edilecek bilgiler ve yeni yönelimler anlamında bir yol haritası çizerek, mimari dokusunu özellikle arkeoloji tarafı ve mimari yönüyle de desteklemek kaydıyla, bir sanat bütüncülüğü içerisinde orayı nasıl halkımızla buluşturabilirizin planlamasında fayda var. İlk yapılacak şey de bunun bir çalışma grubunu oluşturmak. Sempozyumun sonuç raporu yayımlandıktan sonra çalışma grubu oluşturmayı teklif ediyorum" diye konuştu.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Işık da Alaca ilçesindeki Hüseyin Gazi Külliyesi'nin kentteki Türk-İslam medeniyetini temsil eden en eski mekanlardan olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası Hüseyin Gazi Sempozyumu ile Kazakistan'dan Balkanlar'a, Türkmenistan'dan Irak'a, Anadolu'ya kadar Hüseyin Gazi olgusunu ve Alaca Hüseyin Gazi Yerleşkesi'nin tarihi serencamını arşiv belgeleri, saha çalışmaları ile disiplinlerarası bir yaklaşımla ortaya koymak, restorasyon çalışmalarına bilimsel olarak ışık tutmak, şehrimizin ve ülkemizin kültür mirasının ortaya çıkarılmasına katkı sunmak, Hüseyin Gazi başta olmak üzere irfan geleneğimiz hakkında ülkemizde ve yurt dışında bilim, kültür, sanat çevrelerinde farkındalık oluşturmak, Hüseyin Gazi toplumumuzu tüm renkleriyle kucaklayan bu tarihi mekanlar, şahsiyetler ile ilim, irfan ve hikmet yüklü mesajları etrafında birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukumuzu güçlendirmek, Çorumumuzun tanıtımına ve inanç turizmine katkıda bulunmak gibi amaçlar hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.

Daha sonra sempozyumun açılış oturumu gerçekleştirildi. Kastamonu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Namıq Musalli’nin başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, Azerbaycan Bilimler Akademisinden Prof. Dr. Fuzuli Bayat tarafından "Seyyid Hüseyin Gazi: Tarihi Bir Şahsiyetin Menkıbevi Transformasyonu", Bulgaristan Filibe Kütüphanesi Uzmanı Rumen Ivanov tarafından da "Filibe Kütüphanesindeki Battal Gazi Nüshası Değerlendirmesi" başlığında sunum gerçekleştirildi.