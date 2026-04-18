Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), 2026-2030 döneminde Çorum’da 9 milyar TL’lik yatırım ve bakım yapacak.

YEDAŞ Bölge Koordinatörü Emin Uğur Asan, YEDAŞ Çorum Bölge Müdürü Mehmet Derman Fakour, YEDAŞ İşletme Operasyonları Direktörü Barış Demir ve YEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç’in katılımı ile Anitta Otelde düzenlenen basın toplantısında YEDAŞ’ın 2026-2030 dönemini kapsayan yatırım ve bakım programı hakkında bilgiler verildi. Toplantıda YEDAŞ’ın Çorum verileri de basın mensupları ile paylaşıldı.

YEDAŞ’ın, 2026-2030 dönemini kapsayan yatırım ve bakım programı kapsamında Çorum'un enerji altyapısını daha modern, dayanıklı ve güçlü bir yapıya kavuşturmak için kapsamlı çalışmaları hayata geçireceğini belirten YEDAŞ İşletme Operasyonları Direktörü Barış Demir, geleceğin enerji altyapısını inşa etme vizyonuyla hareket eden YEDAŞ’ın, 2026 - 2030 yılları kapsamında Çorum'da 9 milyar TL'lik yatırım ve bakım çalışması gerçekleştireceğini ifade ederek, program kapsamında, şebeke yenileme, kapasite artışı, yeni dağıtım trafo tesisleri, yeraltı kablo projeleri ve ileri teknoloji dijital izleme sistemleri gibi birçok alanda önemli çalışmaların gerçekleştirileceğini söyledi.

HEDEF; KESİNTİ SÜRELERİNİN AZALTILMASI VE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI

Yatırım programına ek olarak yürütülecek bakım çalışmaları kapsamında, arıza önleyici periyodik bakım faaliyetleri, havai hat ve direk kontrolleri, trafo bakım ve revizyon çalışmaları, izolasyon iyileştirmeleri ile hat altı budama faaliyetlerinin hayata geçirileceğini dile getiren Barış Demir, bu çalışmalar sayesinde hem kesinti sürelerinin azaltılması hem de enerji arz güvenliğinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

250 KİŞİLİK SAHA VE OPERASYON EKİBİYLE 7 GÜN 24 SAAT HİZMET

YEDAŞ’ın, Çorum'da 16 bin kilometreyi aşan dağıtım hattı ve 5 binden fazla trafo ile enerji altyapısını yönettiğini ifade eden Demir, “Yıllık elektrik tüketiminin 850 MWh seviyesini aştığı Çorum’da tüketimin dağılımı ise, yüzde 42 mesken, yüzde 32 ticarethane, yüzde 15 sanayi, yüzde 5 aydınlatma ve yüzde 5 tarımsal sulama şeklinde gerçekleşiyor. Yaklaşık 250 kişilik saha ve operasyon ekibiyle 7 gün 24 saat hizmet sunan YEDAŞ, Çorum'un zorlu coğrafi ve iklim koşullarına rağmen enerji arz güvenliğini kesintisiz şekilde sürdürmeyi hedefliyor” dedi.

KESİNTİ SÜRESİ GERİLEDİ

YEDAŞ'ın hayata geçirdiği şebeke yatırımları ve dijital izleme sistemlerinin, hizmet kalitesine doğrudan yansıdığını kaydeden Demir, “Abone başına ortalama kesinti süresini ifade eden SAIDI verilerine göre Çorum'da 2019 yılında 734 dakika olan kesinti süresi, 2025 yılında 629 dakikaya geriledi. Bu da yaklaşık yüzde 14'lük bir iyileşmeye işaret ediyor. Benzer şekilde, abone başına ortalama kesinti sayısını gösteren SAIFI göstergesinde de önemli bir düşüş sağlandı. 2019 yılında 10,5 olan kesinti adedi, 2025 yılında 8,4 seviyesine gerileyerek yaklaşık yüzde 20 oranında iyileşme sağlandı. Bu gelişim, planlı bakım faaliyetleri, şebeke güçlendirme yatırımları, Alçak Gerilim İzleme Sistemi (AGİS) ile proaktif arıza tespiti ve dijital kontrol altyapısının yaygınlaştırılması sayesinde mümkün oldu” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM İLE İHBARDAN ÖNCE MÜDAHALE

YEDAŞ’ın dijitalleşme yatırımlarıyla veri temelli ve proaktif bir şebeke yönetimi modelini hayata geçirdiğini anlatan Demir, “AGİS sayesinde şebekenin büyük bölümü ufaktan izlenebilir hale gelirken, arızalar vatandaşlardan ihbar gelmeden tespit edilerek ekipler hızla sahaya yönlendiriliyor. Ayrıca Otomatik Sayaç Okuma Sistem, (OSOS) ile yüksek haberleşme oranına ulaşılırken, sokak aydınlatma sistemleri de tamamen dijital altyapı üzerinden yönetiliyor. Bu sayede hem operasyonel verimlilik artıyor hem de hizmet kalitesi sürdürülebilir şekilde iyileştiriliyor” ifadelerini kullandı.

‘ÇORUM'UN ENERJİ ALTYAPISI GELECEĞE HAZIRLANIYOR’

Çorum'un enerji altyapısını daha güçlü, daha dayanıklı ve geleceğe hazır hale getirmek amacıyla kapsamlı bir yatının ve bakım programını hayata geçirdiklerini dile getiren Demir, “Şebeke yenileme, kapasite artışı ve dijital izleme sistemleriyle hem kesinti sürelerini azaltmayı hem de hizmet kalitesini daha üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Amacımız, Çorum'da daha az kesinti yaşanan, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir enerji altyapısını kalıcı hale getirmek. YEDAŞ'ın yatırım yaklaşımı yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, aynı zamanda gelecekte artması beklenen elektrik talebine de odaklanıyor. Elektrikli araçlar, yeni nesil sanayi teknolojilerce dijitalleşmenin etkisiyle değişen tüketim yapısına karşı, kapasite artırımı, şebeke güçlendirmenin ve dijitalleşme etkisiyle değişen tüketim yapısına karşı kapasite artırımı ve dijital izleme yatırımlarıyla Çorum'un enerji altyapısı geleceğe hazırlanıyor” diyerek sözlerini tamamladı.