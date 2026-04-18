Çorum Belediyesi 3 milyon 685 bin TL bütçeli projeyle özellikle 65 yaş üstü, dar gelirli ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik geniş kapsamlı hizmetler sunuluyor.

Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yaşlı ve dezavantajlı bireylere yönelik hizmetlerini güçlendirmeye devam ediyor. Belediye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında hazırlanan "Güngörmüşlere Gönülden Dokunuş" projesi için 1 milyon 895 bin TL hibe desteği sağlandı. Toplam bütçesi 3 milyon 685 bin TL olan projenin yüzde 51,4’lük kısmı bakanlık desteğiyle karşılanıyor.

Proje kapsamında, özellikle 65 yaş üstü, dar gelirli ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik geniş kapsamlı hizmetler sunuluyor. Yıl boyunca bin haneye ev temizliği hizmeti verilecek. Ayrıca yaşlı ve engelli bireylere yönelik bin kişiye evde kişisel bakım (berberlik) hizmeti sağlanacak.

Sadece temizlik ve bakım hizmetleriyle sınırlı kalmayan projede, 40 kişiye psikososyal destek verilecek, 20 hanede ise teknik bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bunun yanı sıra 50 haneye yönelik bilinçlendirme ve yönlendirme faaliyetleri de gerçekleştirilecek.

Saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden Çorum Belediyesi Sosyal Hizmet Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 300 haneye ulaştı. Yıl sonuna kadar belirlenen hedeflere ulaşılması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.