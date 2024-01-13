Çorum'da kavga eden yabancı uyruklu iki kardeşten biri bıçakla yaralandı.

Suriye uyruklu Ş.K. (17) ile kardeşi Y.K. (14) arasında Üçtutlar Mahallesi Muratevler 18. Sokak'taki ikametlerinde tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, ağabeyini bıçakla yaraladı.

20240113 2 62098889 96736206 Previewİhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Ş.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'da suç örgütüne 'vurgun' operasyonu Çorum'da suç örgütüne 'vurgun' operasyonu

Polis, Y.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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