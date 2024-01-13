Çorum'da örgüt propagandası yapan ve kedilere eziyet eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu aralarında Çorum'un da bulunduğu 5 ilde kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen “C31K“ isimli sosyal medya topluluğu üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi.

Şüpheli şahıslar, çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, suçu ve suçluyu övmek, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve suç işlemeye alenen tahrik etmek suçlarından tutuklandı.