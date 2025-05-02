Çorum'da AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla 1 Mayıs'ta işinin başında olan işçileri ziyaret etti.

İkbalkent ve Slimkent'te inşaatta çalışan işçileri ziyaret eden AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve ekibi, inşaat işçilerinin en çok sevdiği içecek olarak bilinen sarı kola ve tatlı sürprizi yaptı.

Zorlu şartlarda alın teri ile ekmek parası kazanmaya çalışan işçilere işlerinde kolaylıklar dileyen Civan; "Her tuğlada, her çivide alın teri var. Bu büyük emeğin arkasındaki değerli ustalarımıza teşekkür ederiz." dedi