Çorum’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2023 yılında suçlulara göz açtırmadı.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2023 yılında icra edilen faaliyetler çerçevesinde kişilere, mal varlığına, topluma, millete ve devlete karşı işlenen 2 bin 406 olayın yüzde 96’sı, 6 kasten öldürme ve 333 kasten yaralama olayının tamamı aydınlatılırken 3 bin 536 şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan şok uygulamalarda 65 tabanca, 82 av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca ve 922 mühimmat yakalanarak 167 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken, Jandarmanın Dedektifleri JASAT timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriyelerde ve planlı faaliyetlerde ise çeşitli suçlardan aranan bin 794 şahıs yakalandı.

Terör örgütleri ile mücadele çalışmaları yürütülen planlı faaliyetlerde ise hakkında yakalama kararı bulunan 5 FETÖ/PDY, 16 TKPM/L ve 2 PKK-KCK/YPG-PYD olmak üzere toplam 23 şahıs yakalandı.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Jandarma ekiplerinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadelesine yönelik çalışmalarda ise 243 olay ortaya çıkarılırken icra edilen faaliyetlerde 833 şahıs hakkında işlem yapıldı, 14 şahıs ise tutuklandı. Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; çeşitli çaplarda 16 adet tabanca, 18 adet av tüfeği ve 6 adet kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 133 adet mühimmat ele geçirildi. Halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak/sahte alkol üretimi ve sigara kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 5 bin 105 litre fermente şarap, 205 litre kaçak rakı, 126 şişe kaçak/sahte bandrollü viski, 67 adet boş alkollü içki şişesi, 802 adet sahte bandrol, 9 adet damıtma sistemi, 50 litre etil alkol, 110 kilo kaçak/bandrolsüz kıyılmış tütün, 83 bin 600 adet dolu makaron, 236 bin 790 adet boş makaron ele geçirildi.



Uyuşturucuyla mücadele kapsamında; 183 kök yasadışı kenevir bitkisi, 335 bin 500 kök haşhaş bitkisi, 376 adet extacy, 327 gram kubar esrar, 125 gram bonzai, 2 bin 356 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 10 gram kokain, 636 gram metamfetamin, 51 gram skunk, 8 adet hassas terazi, Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile Kaçak kazı olaylarına karşı yürütülen faaliyetlerde; tarihi eser niteliği taşıyan 111 adet obje (çanak, çömlek, lahit, altın yüzük, heykel), 26 adet sikke, 4 adet yüzük, 62 adet muhtelif kazı malzemesi ve 8 adet dedektör, 1 adet dinamit lokumu, 1 adet jeneratör ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmen olayları kapsamında ülkemize yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 665 düzensiz göçmene işlem yapılmıştır."