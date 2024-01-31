MUSTAFA BURAK YALÇIN

1 Şubat 1991 yılında yayın hayatına başlayan Hakimiyet, yönetici ve çalışanlarının gayreti, okurlarının desteği ile 34’ncü yaşına ‘merhaba’ diyor.

Hakimiyet, Çorum’a ve Çorumluya duyduğu sorumluluk içerisinde 34 yıldır gazetecilik anlayışından ve ilkeli yayıncılıktan taviz vermeden yayın hayatına devam ediyor.

Taşıdığı misyonu ile de okurlarının gönlünde yer edinen Hakimiyet, bundan sonra da ilkeli yayıncılıktan taviz vermeden yine okurlarının desteği ile Çorum’a yakışır bir gazete olmak için çalışmalarını sürdürecek, saygın yerimizi her zaman daha ileriye götürerek halkın ve hakkın sesi olmak yolunda hemşehrilerimizin Hakimiyet’e duyduğu güvenden güç alarak yayın hayatımızı sürdüreceğiz.

TİRAJI EN YÜKSEK YEREL GAZETE

Hakimiyet, büyük bir başarıya daha imza atarak kendi kategorisindeki iller arasında tirajda birinci oldu.

872 YEREL GAZETE İÇİNDE 28'İNCİ

Basın İlan Kurumu’nun Ekim ayı Süreli Yayınlar Listesinde, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerinde yer aldığı Türkiye geneli listede tiraj sıralamasında 872 yerel gazete içerisinde 28’inci sırada bulunan Hakimiyet, büyükşehirlerin dışındaki iller arasında ise ilk sıraya yerleşti.

EN UZUN SOLUKLU MİZAH SAYFASI

Ayrıca Karikatürist Erdoğan Oruç’un 2009 yılından bu yana hazırladığı, Çorum’un ilk mizah sayfası olan ’Leblebi Keyfi’ de hem ulusal basın hem de yerel basında 15 yıllık geçmişi ile en uzun soluklu mizah sayfası olarak yerini koruyor.

(Karikatürist Erdoğan Oruç)