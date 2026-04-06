Çorum'da 2018 yılında milletvekilleri seçimlerinde AK Parti'den 4.sıra milletvekili adayı olan mimar Serap Yıldırım çiftçi oldu.

Mimarlık bölümü mezunu olan Yıldırım, TKDK desteğiyle kendi köyüne çiftlik kurarak hayvancılık işine girdi.

Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Mescitli köyüne 102 büyükbaş sağmal hayvan kapasiteli süt üretim tesisi kuran Yıldırım, mimarlık kariyerini bırakıp kendini hayvanlara adadı.

Mimarlık bölümünün yanı sıra açıktan üniversitede tarım bölümü de okuyan Serap Yıldırım, genç girişimci kadınlara da örnek oldu.

TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer ve Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt, Laçin'in Mescitli Köyü'nde kurumun hibe desteği ile yatırımı yeni tamamlanan Serap Yıldırım'a ait 102 büyükbaş sağmal hayvan kapasiteli süt üretim işletmesini ziyaret eti.

Yeşilyurt ve Yalvaçer ve işletmeciye hayırlı olsun dileğinde bulunup, başarılar diledi.