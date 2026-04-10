Türkiye'de nesli tehlike altında bulunan şah kartal, Çorum 'da görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Şah Kartal Tür Eylem Planı" hazırlandığı belirtildi.

Eylem planı kapsamında, türün yaşadığı belirlenen Çorum 'da üreme ve yuva kurma dönemi izlemesinin, Bölge Müdürlüğü ile Çorum Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapıldığı bildirilen paylaşımda, izlemede, kentteki 2 yuvaya şah kartal geldiğinin, burada kur uçuşu ve yuva onarımı yaptıklarının görüldüğü kaydedildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Avrupa, Türkiye, Rusya ve Kazakistan'da üreyen şah kartalın Türkiye'deki popülasyonunun 50-80 çift olduğu tahmin ediliyor. Şah kartal, Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından hassas olarak nitelendirilen 'kırmızı' listede bulunuyor. Türkiye, türün korunmasında özel bir yere sahip. Bu nedenle hazırlanan koruma eylem planları kapsamında türle ilgili veri toplamak üzere izleme çalışmaları gerçekleştiriliyor."