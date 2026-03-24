Çorum’da, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu kayıtlarının usulsüz şekilde sorgulandığı iddialarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Daha önce kamuoyuna yansıyan iddialarda, Boğazkale Tapu Müdürü V.S.’nin Bakan Gürlek’e ait taşınmaz bilgilerini sistem üzerinden sorguladığı öne sürülmüştü.

MÜDÜR AÇIĞA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Boğazkale Tapu Müdürü V.S.’nin görevden uzaklaştırıldığı, hakkında ise Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.