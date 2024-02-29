Antalya merkezli aralarında Çorum’un da bulunduğu 14 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi.

14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-9” operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Çorum, İzmir, Denizli, Mersin, Karabük, Manisa, Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Uşak, Kırşehir ve Kütahya‘da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-9” operasyonlarında şüphelilerin, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçunu işlemek suretiyle; FETÖ’nün cezaevindeki mensuplarıyla haberleşme mekanizması kurmaya çalıştıkları ve örgüt mensuplarına nakit para akışı sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok miktarda Türk lirası ve dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Editör: Çorum Hakimiyet