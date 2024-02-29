Antalya merkezli aralarında Çorum’un da bulunduğu 14 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi.

14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-9” operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Çorum, İzmir, Denizli, Mersin, Karabük, Manisa, Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Uşak, Kırşehir ve Kütahya‘da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-9” operasyonlarında şüphelilerin, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçunu işlemek suretiyle; FETÖ’nün cezaevindeki mensuplarıyla haberleşme mekanizması kurmaya çalıştıkları ve örgüt mensuplarına nakit para akışı sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok miktarda Türk lirası ve dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.