Saadet Partisi(SP) Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Sinan Oğan gönüllülerinin kurduğu Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti.

Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanı Hasan Geylan, Merkez İlçe Başkanı Yasin Doğan, İl Sekreteri Bekir Yalkan, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Boyacı ve Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fatih Deniz’den oluşan heyet SP ve CHP’li heyeti karşılayarak, yerel seçime dair istişarelerde bulundular.

Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanı Hasan Geylan nazik ziyaretleri için Faruk Cıdık ve Dinçer Solmaz’a teşekkür etti.