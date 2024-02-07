Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2023 yılı faaliyetleri değerlendirildi.

Çorum’da bulunan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) hakkında değerlendirmenin de yapıldığı açıklamada, Çorum OSB’de faal olarak 157 adet iş yeri bulunduğu ve bu işletmelerde 9 bin 519 kişiye istihdam sağlandığı belirtildi.

Yıllık denetim programı kapsamında belirlenen ürünlere yönelik olarak Çorum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü denetçi personeli tarafından denetimler gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, “Ayrıca Alo 130 Ürün Güvenliği İhbar ve Şikâyet Hattına yapılan bildirimler ile CİMER ve İl Müdürlüğümüze bizzat dilekçe ile yapılan ihbar ve şikayetler de dikkate alınarak varsa uygunsuzluğun giderilmesi için çalışma yapılmakta ve mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda idari yaptırım uygulanmaktadır. Tamir ayar ve muayene servislerinde toplamda 17 işyeri denetimi, akaryakıt ve LPG istasyonlarında toplamda 2970 adet akaryakıt, LPG ve adblue sayacın denetimi, tartı aletlerinde toplamda 431 adet tartı aletinin denetimi, 3831 elektrik sayacının, 5 adet su sayacının, 40 adet taksimetrenin, 5 adet takograf cihazının, 10 adet egzoz emisyon ölçüm cihazı, 72 adet işyerinde hazır ambalajlı mamulün denetimi yapılmış olup, uygun olmayan ölçü ve tartı aletleri ile ilgili 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu Hükümlerine göre idari ve cezai işlemler uygulanmıştır. Bakanlığımızca İl Müdürlüğümüzün görevlendirildiği yatırım teşvik belgesi (KDV istisnası, sigorta primi işveren desteği, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergi muafiyeti, vergi indirimi) ile ilgili yatırım tamamlama ekspertiz işlemleri kapsamında 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında 4 adet firmada Yatırım Tamamlama Ekspertiz işlemi gerçekleştirilmiştir. 01 Ocak – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu kapsamında Sanayi Sicil Bilgi sistemi üzerinden 104 adet işletmeye ilk defa Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmiştir. 236 adet işletmenin vize işlemi gerçekleştirilmiş, 368 adet işletmenin değişiklik (kapasite raporu değişikliği, adres bilgisi değişikliği, unvan değişikliği başvurusu, nevi değişikliği/şirket birleştirmesi/şirket devri başvurusu, iptal edilen belgenin yeniden aktifleştirilmesi başvurusu) talebi onaylanmış, 1150 adet işletmenin bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetveli kontrolü yapılarak onaylanmış ve yine Sanayi Sicil Bilgi sistemi üzerinden yapılan 108 adet iptal başvurusunun incelenmesi sonucunda 106 adet işletmenin Sanayi Sicil Belgesi iptal edilmiştir. İlimizde hali hazırda Sanayi Sicil Belgeli 1150 adet işletme faaliyette bulunmaktadır. 01 Ocak – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Sanayi Sicil Belgesi ilk kayıt, iptal ve genel kontrol kapsamında 350 adet işletme farklı gün ve saatlerde ayrı ayrı ziyaret edilmiştir” denildi.

İl genelinde 3 adet karma Organize Sanayi Bölgesinin bulunduğunu ifade edildiği açıklamada, “İl Merkezinde 1977 yılında kurulmuş olan 1 adet Organize Sanayi Bölgesi mevcut olup, 665 hektar alan içindeki mevcut ve tevsi alanlarda 236 adet sanayi parseli bulunmakta olup, tahsis edilmiş toplam parsel sayısı 232 adettir. Çorum Organize Sanayi Bölgesinde 157 adet iş yeri faal olup 9 bin 519 kişiye istihdam sağlanmaktadır. Sungurlu İlçemizdeki 2001 yılında kurulmuş olan, 487 hektar alan içerisindeki Organize Sanayi Bölgesi ise 63 sanayi parselden 56 adet parsel tahsisi yapılmış olup, 9 adet işyeri faal 391 kişiye istihdam sağlanmaktadır. Osmancık OSB 2015 yılında kurulmuş olup, 47 hektarlık alanda 24 sanayi parseli mevcut olup, bu parsellerden 19 adet parselin tahsisi yapılmıştır. Osmancık Organize Sanayi Bölgesinde 7 adet işyeri faal olup 624 kişiye istihdam sağlanmaktadır.

İskilip’te 2023 yılında mera vasıflı 75 Ha. alanda OSB kurulması için yer seçimi talebinde bulunulmuş olup, mera vasıf değişikliği yapılarak İskilip OSB dosyası sicil numarası almak üzere 2023 yılı Aralık ayında Bakanlığımıza iletilerek kurulması sağlanmıştır. Alaca’da yaklaşık 506 Ha. mera ve tarla vasıflı alanda OSB kurulması için yer seçimi talebi 2023 yılı Kasım ayı içerisinde Bakanlığımıza iletilmiş olup, yer seçim çalışmaları yapılması yönünde Bakanlığımızdan cevap gelmiştir. Merkez ilçede bir adet olmak üzere, Sungurlu, Osmancık, Alaca, İskilip, Kargı ve Bayat ilçelerinde birer adet sanayi sitesi bulunmakta olup, makine sektöründen gıda sektörüne, mobilya sektöründen plastik sanayiye, kimya sektöründen medikal sektöre kadar birçok alanda üretim yapılmaktadır” ifadeleri yer aldı.