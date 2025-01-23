Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde makine imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar kadın işçi istihdam edecek.

İŞKUR İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklama göre, kesme, sıvama, plastik kalıp imalatı yapan bir firmada  alüminyum  telerö makinesi ve plastik enjeksiyon makinesi kullanımında yetiştirilmek üzere kadın çalışma arkadaşı alınacak.

Makineleri kullanacak kadınlara önce firmalar tarafından eğitim verilecek ve istihdama kazandırılacak.

Niyazi Kızılırmak'tan veda ziyareti Niyazi Kızılırmak'tan veda ziyareti

İŞKUR, 'üretimde bende varım' diyen tüm kadınları İŞKUR İl Binası'na davet etti.

Editör: Fatih Battar