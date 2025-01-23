Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde makine imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar kadın işçi istihdam edecek.

İŞKUR İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklama göre, kesme, sıvama, plastik kalıp imalatı yapan bir firmada alüminyum telerö makinesi ve plastik enjeksiyon makinesi kullanımında yetiştirilmek üzere kadın çalışma arkadaşı alınacak.

Makineleri kullanacak kadınlara önce firmalar tarafından eğitim verilecek ve istihdama kazandırılacak.

İŞKUR, 'üretimde bende varım' diyen tüm kadınları İŞKUR İl Binası'na davet etti.