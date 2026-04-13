Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, sazan balığı (Cyprinus carpio) popülasyonlarının üreme dönemlerinin belirlenmesine yönelik proje kapsamında arazi ve örnekleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Akdeniz, Orta Batı Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Marmara bölgelerini kapsayan proje çerçevesinde yürütülen çalışmalara, Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları katıldı.

Saha çalışmalarında Su Ürünleri Mühendisi Mustafa Ergün, Su Ürünleri Teknikeri Durmuş Mermer ve Mehmet Erdoğan görev aldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, bölgedeki su kaynaklarında yaşayan sazan balıklarının biyolojik özellikleri değerlendirilirken, üreme dönemlerine ilişkin önemli veriler elde edildi.

Yetkililer, söz konusu çalışmaların balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, doğal stokların korunması ve av yasaklarının bilimsel temellere dayandırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. (Haber Merkezi)