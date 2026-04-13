Atılımspor Taekwondo takımı Amatör Spor Kulüplerinin misafiri oldu.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri başarılar ile dikkat çeken Atılımspor kulübü antrenörü Fatih Saltan ve sporcuları Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Ferhat Arıcı ve yönetim kurulu üyeleri misafir etti.

Ziyaret sırasında Fatih Saltan Taekwondo branşında yaptıkları çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını belirterek bu anlamda branşın gelişimi için destek veren herkese teşekkür etti ve Çorum Amatör Spor Kulüpleninde yanlarında olduğu için ayrıca teşekkür etti.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı’da Atılamspor’un başarılı taekwondocularını ve hocalarını misafir etmekten duydukları memmuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti ve başarılarının artarak devam etmesini diledi.